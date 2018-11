SOS Campagne: Local pour activité artisanale

Bâtiment neuf (2017) divisé en 4 locaux d’environ 110 m² chacun, idéal pour la création ou le développement d’une activité artisanale.

Appartenant à la Communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire, il est situé sur la zone d’activités « Les Bernards ».

Extérieur : parking clos et portails électriques. Intérieur : portes sectionnelles, isolation thermique optimale, compteur électrique triphasé, hauteur sous plafond minimale de 5,4 mètres.

2 locaux nus et 2 locaux aménagés avec sanitaires, vestiaires, bureau avec plancher de stockage de 55 m² au-dessus des aménagements.

Montant des loyers – local nus : 280 € HT /mois et local aménagé : 330 HT /mois.