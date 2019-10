SOS Campagne: local commercial de 100 m² avec logement

Sauviat-sur-Vige est une commune de près de 1 000 habitants située à 45 minutes à l’est de Limoges et à 10 minutes de Saint-Léonard-de-Noblat.

C’est une ville d’environ 5 000 habitants, connue pour son patrimoine médiéval préservé, et notamment sa collégiale, inscrite sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Sauviat-sur-Vige bénéficie d’un tissu économique relativement dense. On y trouve pharmacie, épicerie, boulangeries, bar, restaurant, salon de coiffure… mais également des services élémentaires du quotidien tels que écoles, professions de santé, services de transport…

SOS Campagne: Situé sur l’axe reliant Limoges à Clermont-Ferrand, un local commercial de 100 m² est proposé par la mairie à la location.

Il est composé d’un espace de vente de 44 m², d’un ancien laboratoire de 40 m² et d’une chambre froide de 4 m².

Un parking permet un stationnement rapide aux abords du local.

Un F6 de 4 chambres est attenant au bien et permettrait l’installation d’une famille au-dessus du commerce.

Loyer très attractif.