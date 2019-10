SOS Campagne: épicerie presse Française des jeux en Haute-Savoie

Mont-Saxonnex, commune-station de moyenne montagne, lance un appel à candidature pour la création et l’exploitation de l’épicerie presse Française des Jeux du village !

SOS Campagne : La commune de Mont-Saxonnex mène une politique volontariste pour dynamiser son coeur de village.

Dans ce cadre, elle met à disposition un local commercial entièrement rénové.

Le local d’une superficie de 80 m² (+ 82 m² de sous-sol) est situé Place de la Villia.

On y trouve d’autres commerces et services : boucherie charcuterie, coiffeur, bar, Office de tourisme et Agence Postale Communale et ses parkings.

Le dossier d’appel à candidature comprend 2 documents :

> Document 1 : Appel à candidature – présentation de la commune, descriptif du local, conditions de prise à bail, modalités de candidature.

> Document 2 : Dossier de candidature – à renseigner par les candidats.

Les éléments du dossier d’appel à candidature peuvent être consultés et téléchargés sur la page d’accueil du site internet de la mairie www.mont-saxonnex.fr ou à la demande directement auprès des services de la mairie.

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 31 octobre 2019.