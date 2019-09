SOS Campagne: Cantine restaurant café en gérance communale

Ce service est unique sur la commune.

Le local appartient à la commune.

Un certain nombre de matériel est mis à disposition par la commune.

Il se situe au cœur du village de Vielvic. Ce village est traversé par le chemin de la Régordane (GR 700).

Le restaurant a une capacité de 48 couverts.

Les enfants mangent 4 jours sur 7, de 11h30 à 12h15, pour 30 à 35 couverts.

Le tout fait 120 m².

Un logement est disponible si besoin.

Conditions de reprise : apport personnel minimum de 5 000€ nécessaire, 10 000€ permettrait un démarrage fluide.

Une personne seule ou un duo de gérants, avec au moins une expérience dans la restauration.

Modalité de mise à disposition : contrat de location gérance d’un an.

Redevance: 468€/mois.

Date de reprise souhaitée : 1er avril 2020 au plus tard

Pour plus d’informations, contactez-nous avant le 31 octobre 2019

Référence annonce : M0180

Contact

RELANCE Margeride Est

Marie-Laure MUGNIER / Aude CHARMASSON

2 chemin des lombards

48300 LANGOGNE

Tél. 04 66 69 26 13

langogne@relancecevennes.fr

www.relancecevennes.fr

Annonce diffusée par RELANCE, service gratuit mis en place par les Chambres consulaires du Gard et de la Lozère pour favoriser la transmission des entreprises des Cévennes et de la Margeride Est.

Plus d’informations sur Relance