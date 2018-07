SOS Campagne: Café restaurant

Trézelles, dans l’Allier est une commune située à proximité de nombreuses animations, sites touristiques (randonnées), chambres d’hôtes et du parc d’attraction animalier LE PAL.

SOS Campagne : Au coeur de Trézelles, un café, restaurant, presse, jeux et dépôt de pain recherche ses nouveaux gérants.

L’affaire est exploité depuis septembre 2016 par les actuels gérants qui souhaitent s’orienter vers un nouveau projet.

Etablissement disponible à partir du 01/09/18.

Idéal pour un repreneur à l’esprit rural souhaitant proposer une cuisine familiale, menus pour les entreprises et plats à la carte.

L’affaire a été entièrement rénovée en 2015.

Surface totale de 100 m² : salle de bar de 25 m², salle de restaurant de 35 m² pour 30 couverts et terrasse couverte de 27 m² avec extension potentielle.

Cuisine avec espace de 11 m² équipé, légumerie de 10 m², local de plonge, accès livraison, vestiaires, cave, remises et dépendances (garage, grenier…).

Matériel appartenant en partie à la Mairie (équipement cuisine…) et aux cédants qui souhaitent vendre le mobilier, vaisselle et petit matériel).

Un logement F4 rénové de 100 m² est annexé à l’activité :

3 chambres (9,5 – 9,5 – 12 m²), cuisine (10m²), séjour (24 m²), salle d’eau et WC.

L’affaire est ouverte du mardi au vendredi midi pour les menus du jours, et sur réservation les soirs de semaines, le week-end et dimanche midi pour les plats à la carte.

Clientèle locale, environnante et touristique.

CA annuel : 90 000 € environ.

Eléments financiers et liste du matériel disponibles auprès de la Mairie et des gérants.

Prévoir un investissement minimum à évaluer pour le démarrage (BFR, trésorerie, stock).

Prix de vente du matériel : à déterminer avec les gérants.

Murs appartenant à la Commune loués dans le cadre d’un bail commercial.

Montant du loyer commercial : 150 € HT/mois hors charges.

Montant du loyer du logement : 554,12 €/mois hors charges.

Pièces à fournir : Lettre de motivation, CV et avant-projet rédigé.