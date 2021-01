SOS Campagne : Bar restaurant multiservices en gérance

SOS Campagne: à reprendre en gérance, situé à Saint-Haon-le-Vieux, village de près de 1 000 habitants, situé à 15 km de Roanne, un commerce de restaurant-bar-multiservices (dépôt de pain et de journaux, épicerie).

Cette commune dynamique (vie associative active, école, vignerons, …) est située sur l’itinéraire de découverte des villages de caractère de la Côte Roannaise.



SOS Campagne: Le commerce est propriété de la commune (bâtiment, fonds, licence IV).



Le bâtiment comprend 3 niveaux (dont 2 accessibles de plein pied) :

– Niveau rue : locaux commerciaux (120 m²) avec salle de bar-restaurant (avec sanitaires) 30 / 35 couverts, cuisine équipée et magasin aménagé.

Très beau point de vue sur le village médiéval de Saint-Haon-le-Châtel.

Equipements mis à disposition : bar inox avec desserte frigo, caisse enregistreuse, étagères boissons, trancheuse jambon, plan de travail inox, hotte, cuisinière, lave mains, plonge, éplucheuse, armoire frigo, …

– Sous-sol (accessible avec grand terrain attenant pouvant être aménagé en terrasse) : cave, grand préau fermé équipé.

– 1er étage : grand logement (120 m²), 5 pièces (3 chambres, salle de séjour, cuisine, WC, salle de bains).



Profil recherché :

Couple ayant des compétences en restauration et le sens du commerce.



Conditions de location / gérance : 400 € / mois (commerce et logement).