SOS Campagne : Bar restaurant

Idéalement placé, ce bar restaurant, situé sur la commune de Pinay, sur la route des bords de Loire, attend son nouveau locataire.

Avec un très bon chiffre d’affaires, c’est une affaire idéale pour un couple qui voudrait à nouveau obtenir le label « Bistrot de Pays » en assurant un service tous les week-end.

En semaine, les midis, repas ouvriers et restauration quelques soirs.

De plus, il assure la vente du pain et des journaux quotidiennement à la population.

Possibilité de logement