SOS Campagne: Bar restaurant

Au cœur de Sainte-Thérence, un bar restaurant est proposé à la location par la municipalité, qui recherche un restaurateur pour redynamiser le commerce.

Le gérant actuel, en activité depuis 2011, souhaite s’orienter vers un nouveau projet professionnel.

Murs appartenant à la commune.

Bar, salle de restaurant (60 m² avec poêle à bois), salle annexe (actuellement privative), cuisine (avec accès à une petite cour à l’arrière du bâtiment), terrasse à l’avant du bâtiment, cave, garage, et sellier.

Le RDC dispose d’une chaudière à gaz, avec une partie commerciale bénéficiant de menuiseries en double-vitrage.

Licence IV + ensemble du mobilier et de l’équipement de la cuisine appartenant à la commune

Liste complète disponible auprès de la Mairie : vaisselle, gazinière 5 feux, hotte, réfrigérateur, évier plonge, table inox etc.

Possible ajout de matériel (lave-verres, lave-vaisselle, etc.) à voir avec la Mairie.

Plusieurs possibilités de développement : attirer la clientèle ouvrière, associative et locale le midi, et proposer des menus plus élaborés les soirs et week-end, ouvrir un dépôt de pain, ou encore proposer la vente de journaux.

Logement T2 à l’étage (à rafraîchir) : grande pièce, chambre, salle d’eau avec WC, et chauffage électrique (convecteurs).

Investissement minimum à prévoir et à évaluer pour le démarrage de l’activité : besoin en fonds de roulement, trésorerie, stock, achat de matériel etc.

Montant du loyer (activité + logement) : 250 € TTC/mois.

Bail commercial précaire (24 mois).