SOS Campagne: Restaurant

La commune de Limoise (charmante commune rurale située au Nord-Ouest du département de l’Allier, à 28 km de Moulins (Préfecture, ville d’art et d’histoire de 19 613 habitants) recherche un professionnel de la restauration qui saura relancer son bar restaurant dépôt de gaz, au charme incontestable : « L’Auberge des Ormes ».

Cause départ de l’exploitant s’orientant vers un nouveau projet professionnel, a quitté les lieux le 18 mars 2019.

Affaire en cours de liquidation judiciaire.

Mairie de Limoise propriétaire des murs, d’une partie du matériel et de la licence IV.

Attention, la photo ne reflète pas le mobilier actuel.

Établissement situé en centre-bourg, seul commerce de la commune, particulièrement bien placé au croisement d’axes passagers (D1 Franchesse Le Veurdre et D13 Lurcy Moulins).

À proximité, un immense parking poids lourds et autres véhicules.

Composé d’un bar et de sa salle, d’une salle de restauration, de cuisines professionnelles, de WC accessibles aux personnes à mobilité réduite, d’une réserve.

À l’arrière du bâtiment, une agréable terrasse.

Dépendance aménagée en réserve, buanderie et sanitaires avec douche pour les salariés.

Lieux parfaitement entretenus.

Idéale pour un couple de restaurateurs.

A su générer jusqu’à 190 000€ de chiffre d’affaires HT.

Clientèle locale et plus éloignées (ouvriers, particuliers, élus, groupes).

Référencé sur Tripadvisor, Le Petit Futé, Le Guide Du Routard, Les Pages Jaunes, Allier Auvergne Tourisme.

Logement indépendant F3 disponible à l’étage proposé par Allier Habitat.

Montant du loyer : à voir avec Allier Habitat.

Prévoir un investissement minimum pour le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nécessaires au lancement de l’activité (à estimer).

Proposition de rachat du mobilier et vaisselle à faire auprès du liquidateur.

Montant du loyer : 400 € TTC/mois.

Contrat de Délégation de Service Public.