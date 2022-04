Demain Entreprendre avec msg global solutions France

Patricia HORNEBECQ, Directrice Générale de msg global solutions France, est l’invitée de Jérôme LIBESKIND dans l’émission Demain Entreprendre, cette dirigeante est venue nous présenter msg global solutions France. Une société qui est à la fois un éditeur de logiciels et un prestataire de services de conseil, de mise en œuvre de projets. La société aide les entreprises à améliorer leur efficacité opérationnelle et atteindre leurs objectifs de performance financière et extra-financière.