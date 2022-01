Demain Entreprendre avec La Touche en Plus

Amandine Perdrix, Fondatrice de La Touche en Plus, est l’invité de Jérôme LIBESKIND dans l’émission Demain Entreprendre.

Cette entrepreneure est venue nous présenter La Touche en plus. La Touche en Plus, est une agence de marketing externalisé, qui accompagne les PME dans la définition et la mise en œuvre de leurs actions marketing comme le ferait un responsable ou un directeur marketing internalisé à l’entreprise.