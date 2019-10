A Châteauneuf de Randon, un village de charme en Lozère, il y a un bar restaurant à reprendre pour cause de changement d’activité.

Les locaux sont en excellents états, lumineux, aux normes accessibilité handicapés, sur la place du village.

Ils font 180 m², avec un comptoir bar donnant sur deux salles de restauration (70 m²), une cuisine, deux réserves, plus une terrasse louée à la mairie.

Ce bar dispose de la Française des jeux et de la licence IV.

Le matériel a été quasiment intégralement refait à neuf en mars 2018.

Etablissement historique dans le village, ayant toujours très bien fonctionné avec l’activité de restauration.

Bail 3-6-9 communal pour les murs : 380 €/mois

Vente du fonds de commerce : 28 000 €

Référence annonce : M0243

Contact

RELANCE Margeride Est

Marie-Laure MUGNIER / Aude CHARMASSON

2 chemin des lombards

48300 LANGOGNE

Tél. 04 66 69 26 13

langogne@relancecevennes.fr

www.relancecevennes.fr

Annonce diffusée par RELANCE, service gratuit mis en place par les Chambres consulaires du Gard et de la Lozère pour favoriser la transmission des entreprises des Cévennes et de la Margeride Est.

