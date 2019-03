Salon de coiffure et esthétique

Dans un village de 2.000 habitants au cœur du parc naturel du Morvan, il y a un fonds de commerce salon de coiffure-esthétique à vendre.

Le salon de 40 m² est situé sur une place avec stationnement aisé. Bel emplacement.

Salon homme, femme et enfants.

Activité de coiffure, onglerie, esthétique, vente de produits et d’accessoires de mode.

L’activité comprend 3 bacs, 3 sièges de coiffure femmes et 2 bacs, 3 sièges de coiffure hommes.

Matériel en bon état, prêt à fonctionner.

Le salon a été refait à neuf en 2017.

Clientèle locale dans un rayon de 25 km.

Le salon compte 1 salarié à temps complet et 1 esthéticienne (25h/sem).

Atelier de barbier à développer, événements autour des cosmétiques et produits de beauté…

Etablissement situé en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) offrant des exonérations (impôt sur les bénéfices pendant 5, CFE, charges patronales sur les salariés).

Accompagnement dans l’installation possible par la communauté de communes.

Vente du fonds de commerce : 100 000 €.

Le bail a été reconduit en fin d’année 2018.

Loyer de 389 € / mois