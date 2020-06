Salon de coiffure

Salon de coiffure en angle à reprendre dans le centre de Lusigny.

Parking à proximité. Exploité depuis 2001.

Murs appartenant à la cédante.

Salon de 36 m² et laboratoire avec sanitaire de 10 m².

Production d’eau chaude et système de chauffage électrique.

Équipement complet en bon état : 2 bacs, 4 coiffages, 2 casques, store ban, etc.

Ouvert du mardi au vendredi (9h-12h et 14h-19h) et samedi (7h30-15h30).

Clientèle locale et fidèle.

En 2018 : CA de 55 683 €.

Bilans et liste du matériel disponibles auprès de la cédante.

Prix de vente du fonds de commerce (équipement inclus) : 33 000 €.

Montant du loyer TTC : 400 € /mois.