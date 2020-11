Restauration rapide pizza

A vendre, en centre-ville d’une station balnéaire de Charente-Maritime (secteur de La Rochelle, Rochefort et leurs environs), pizza à emporter et livraison à domicile.

Entreprise clé en mains aux normes hygiène, accessibilité et sécurité incendie.

Ouvert à l’année (sauf deux semaines en octobre et deux semaines en janvier).

Fermé le mercredi sauf juillet, août et Pâques.

CA : 191.000€.

Loyer : 9.180 €.

Possibilité achat murs et fonds ou le fonds seul.

Les murs comprennent deux appartements loués à l’année.

Prix du fonds 135.000 €.

Murs : 310.000 €.

Référence annonce : 171H4195