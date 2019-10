A Rochefort, en Charente-Maritime, il y a un restaurant traditionnel à reprendre pour cause de départ à la retraite.

Ce restaurant a une superficie de 240 m². Ainsi, il comprend 2 salles climatisées d’une capacité de 80 et 20 couverts.

Actuellement, l’affaire est exploitée à l’année en formule buffet, ouvert uniquement le midi 6 jours sur 7.

C’est donc un établissement clé en main avec la licence IV.

D’autre part, il est aux normes d’accessibilité, hygiène alimentaire et sécurité incendie.

Donc, c’est une affaire idéale pour un couple motivé (sans reprise de personnel).

Cependant, il y a un potentiel à exploiter.

La vente des murs et du fonds est indissociable, au prix de 240.000 €.

Référence annonce : 171H4101

Contact

Chambre de Commerce et d’Industrie Rochefort et Saintonge

Céline Desrentes

La Corderie Royale

BP 20129

17306 ROCHEFORT Cedex

Tél. 05 46 84 70 96

c.desrentes@rochefort.cci.fr

www.rochefort.cci.fr

Pour conclure, la CCI Rochefort et Saintonge participe au développement des entreprises et à l’implantation des créateurs sur sa circonscription.

Elle apporte donc un appui technique par le conseil, l’accompagnement personnalisé et les opérations collectives.

La Chambre de Commerce et d’Industrie organise également des formations.

Par exemple, 5 jours pour entreprendre : La formation pour apprendre à créer une entreprise.

Durant 5 jours, avec les autres participants et les intervenants experts, vous allez découvrir toutes les étapes de la création d’entreprise. Vous allez vous glisser dans la posture d’un entrepreneur. De plus, vous apprendrez à utiliser des outils essentiels à votre réussite. Et vous comprendrez les bonnes méthodes pour agir efficacement.

Public visé : Toute personne envisageant de créer une entreprise (quel que soit l’état d’avancement de son projet).

La formation est payante. Mais, en fonction de votre situation, des prises en charge sont possibles. Contactez votre CCI locale.

