Restaurant chambres d’hôtes

À vendre, cause nouveau projet, fonds de commerce restaurant et chambres d’hôtes, situé dans un cadre magnifique, surplombant la vallée de l’Allier, dans l’agglomération de Vichy, sur un axe majeur de circulation RD906 (près de 7.000 véhicules/jour recensés en 2015).

Cuisine traditionnelle et plateaux repas proposés dans une belle demeure bourgeoise établie sur un terrain de 17 000 m², avec vue sur la rivière Allier et le Puy-de-Dôme : 2 salles de restaurants indépendantes totalisant 60 couverts dont une salle panoramique, cuisine professionnelle aux normes, sous-sol de 192 m² avec vestiaires, sanitaires pour le personnel, réserves, caves à vin, chambres froides, jardin et plusieurs terrasses descendant jusqu’à la rivière, parking ombragé fermé de 30 places, chauffage électrique et climatisation.

Matériel complet et en bon état.

Appartement privatif à l’étage de 35 m² (à rafraichir).

Au-dessus, 3 chambres d’hôtes avec salle d’eau ou bain privative et WC.

Possibilité de développer une activité hôtelière (5 chambres).

Clientèle locale et fidélisée.

Établissement ouvert toute l’année, du mardi au dimanche de 12h à 13h30 et de 19h30 à 21h.

Fermé lundi, jeudi soir et dimanche soir.

Exploité depuis 2008 en entreprise individuelle.

2 salariés : chef d’entreprise et conjoint collaborateur.

Bilans complets et liste du matériel disponibles auprès du cédant.

Stock à évaluer.

Bail commercial – échéance juillet 2019 – Reconduit.

Prix de vente du fonds : 120 000 €.

Montant du loyer : 1 327 TTC /mois.