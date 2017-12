Restaurant avec logement

En Pays de la Haute-Saintonge, en Charente-Maritime, un restaurant traditionnel est à reprendre.

Ce restaurant est situé sur une route départementale, à l’entrée d’une ville touristique et thermale.

La salle de restaurant de 50 couverts avec cheminée est aux normes Accessibilité, Sécurité et Hygiène.

La cuisine fonctionnelle est équipée avec chambre froide, pièce de stockage épicerie et lingerie.

Il y a une cave climatisée, une terrasse extérieure meublée et un parking de 20 places.

Logement attenant avec 7 chambres, possibilité de développer une activité de chambres d’hôtes.

Clientèle fidèle depuis plus de 10 ans.

Prix du fonds : 210 000 €

Murs : 460 000€.

Référence : 172H3901