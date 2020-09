Restaurant

A vendre, entre Pons et Cognac, en Charente-Maritime, un restaurant idéal pour un couple.

Licence IV.

Clientèle régulière et de passage.

Décoration soignée.

Cuisine très fonctionnelle et spacieuse.

Salle de 35 couverts + 3 terrasses.

Réel potentiel de développement.

CA : 160.000.

Prix du fonds : 65.000 €.

Référence annonce : 172H4110