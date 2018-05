Restaurant

Dans le centre ville de Vichy, ville thermale mondialement connue de 25 000 habitants, au sud du département de l’Allier, région d’Auvergne Rhône-Alpes, bénéficiant d’une situation centrale au cœur de la France, alliant facilité d’accès et qualité de vie, il y a un restaurant à reprendre.

Le commerce se situe à proximité de la gare.

La surface totale est de 210 m² avec une salle de 75 m² – 30 couverts – rénovée et mobilier neuf, une cuisine de 48 m², un laboratoire et une cave en sous-sol (95 m²) et une terrasse équipée (20 couverts).

Le matériel professionnel est en bon état.

Clientèle fidélisée depuis une quarantaine d’années.

2 employés + 2 apprentis.

CA 2017 : 217 000 €.

Prix fonds de commerce : 140 000 €.

Prix local commercial : 70 000 €.

Possibilité location : 1 450 €/mois hors charges.