Quincaillerie bricolage

A céder dans village médiéval de 900 habitants, situé à 40 km de la sous-préfecture d’Alès, magasin d’article de bricolage et quincaillerie.

Autres produits : jardinage, petit électroménager, produits ménagers-droguerie, jouets et cadeaux.

Autres services : point vert Crédit Agricole, cartes de pêche.

La quincaillerie est située en cœur de village, et bonne visibilité.

Surface commerciale 70 m² + réserve 10 m².

Clientèle locale et fidèle de la commune et des villages alentours, notamment côté Lozère; tourisme et résidents secondaires en été.

Activité conseillée pour un emploi à l’année.

Possibilité d’accompagnement des repreneurs par les cédants.

A étudier : prestation multi service bricolage (notamment en plomberie) à domicile si compétences dans le métier.

Prix de cession du fonds de commerce : 32 000 €.

Loyer (bail 3.*6*9 de 2019) : 366 € / mois.