Primeur, crèmerie, produits locaux

A reprendre en Lozère, pour cause de départ en retraite, une activité de primeur, crèmerie et produits locaux.

Ce primeur est idéalement situé : au cœur d’une rue commerçante, proche des stationnements avec un arrêt minute devant le magasin.

Le local commercial dispose d’une surface de vente de 120 m² climatisé, d’une réserve de 20 m² et d’une salle pour le personnel.



En complément des fruits et légumes, le magasin propose un rayon bio, un rayon épicerie, un rayon crèmerie et un espace produits locaux/épicerie fine.

Clientèle locale fidélisée.



Équipe de 3 salariés.

Idéal pour un couple ou deux associés.

Prix de vente du fonds : 120 000 €

Prix du loyer (bail 3*6*9) : 980 € par mois