Presse librairie FDJ Loto cadeaux – URGENT

TRÈS URGENT, cause santé, à reprendre presse, librairie, papeterie, carterie, Française des jeux, Loto, piles/montres, maroquinerie (sacs et foulards), jouets, cadeaux, bimbeloterie, FDJ avec terminal Neptune, cigarettes électroniques, recharges téléphonie, etc., en plein cœur de Marcillat-en-Combraille (897 hab. – située au sud-ouest du département de l’Allier, à 19 km de Commentry, pôle de services centre d’un bassin de vie et à 23 km de Montluçon, Sous-Préfecture).

Seul commerce de ce type sur la commune et dans un rayon de 10 km.

Clientèle locale et de passage.

Commerce ouvert 7/7j (7h-12h30/15h-19h).

Affaire idéale pour une personne.

Exploité en entreprise individuelle.

Bilans disponibles auprès du comptable (CA env. 80 000 €).

Murs appartenant à la commune.

Magasin de 80 m² avec grande vitrine, réserve de 20 m² avec étagères, pièce lavabo et toilettes séparées.

Alarme détecteur de mouvement, grille porte d’entrée.

Autre accès par l’arrière du bâtiment donnant sur un parking.

Pas de travaux à prévoir (rafraichissements éventuels).

Local accessible aux personnes à mobilité réduite.

Matériel complet cédé avec le fonds (tables présentation cadeaux, vitrines, étagères, mobilier ligne de caisse, photocopieur/imprimante, etc.).

Magasin informatisé (Proshop).

Prix de vente du fonds de commerce : à voir avec la cédante.

Stock à estimer (vide de presse).

Bail commercial.

Montant du loyer : 456,79 € TTC/mois.