Mercerie

Très bien situé dans une rue commerçante du centre-ville de Montmarault, la mercerie ; lingerie ; prêt-à-porter ; dépôt de pressing est à reprendre cause retraite.

Places de stationnement devant la mercerie.

Vitrine et enseigne lumineuse. Murs appartenant aux cédants.

Locaux professionnels rénovés de 68 m² : magasin de 53 m², arrière cuisine de 3 m², réserve, dépendances, et cour mitoyenne.

Système de chauffage et de production d’eau chaude au gaz.

Aucun matériel et équipement.

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30.

2 à 3 semaines de congés annuels en août.

Aucun salarié.

Clientèle locale et de passage.



Appartement F2 indépendant et rénové de 46 m² : entrée de 7 m², chambre de 8.2 m², salle séjour de 21 m², cuisine de 5 m², salle d’eau et wc de 2 m², couloir de 4m², cour fermée et cour mitoyenne.

Système de chauffage et de production d’eau chaude au gaz.

Assainissement collectif.



Prix de vente du fonds de commerce : 6 500 €.

Montant du stock (à réévaluer au moment de la vente) : 28 054 €.

Montant du loyer du local professionnel : 350 € TTC /mois. Montant du loyer pour du logement: 320 € TTC /mois.

OU Montant du loyer de l’ensemble (local + habitation) : 630 € TTC /mois.

OU Prix de vente de l’ensemble (local + habitation) : 70 000 €.