Local artisanal

À vendre, local artisanal au Donjon (1 070 habitants à l’Est du département de l’Allier, à proximité de Vichy (40 km – sous-préfecture et reine des villes d’eau), de Moulins (50 km – préfecture et ville d’art et d’histoire) et de Lapalisse (20 km – village étape), proximité de la RCEA et de la RN7), proche du centre et à proximité d’habitations.

Places de stationnement proches. Disponible de suite.

Atelier 120 m², bureau 27,60 m², sanitaires.

Garage indépendant 16 m².

Façade pouvant accueillir une enseigne.

Grande porte automatique + porte de service. Bonne hauteur sous-plafond (possibilité d’installation d’une plateforme élévatrice).

Pont roulant (petit) restant sur place.

Local raccordé au tout à l’égout.

Possibilité de se raccorder au gaz.

Électricité aux normes. Chauffage électrique.

Raccordement téléphone/Internet.

Prix de vente : 35 000 € net vendeur (possibilité de location : à voir avec le cédant).