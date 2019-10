La Taverne St Hubert est à reprendre (bar restaurant avec licence IV)

Situé dans les Monts du Forez (Loire), au cœur de la région Auvergne Rhône-Alpes, à 30 min de Saint-Étienne, la ville de Montbrison compte environ 16 000 habitants. Cette commune est dotée d’un tissu commercial, artisanal et des services particulièrement développés. 600 commerçants, artisans et services sont implantés sur la commune, ainsi qu’un marché hebdomadaire, reconnu « plus beau marché de France » d’origine médiévale.

Pour en savoir plus : www.ville-montbrison.fr

La Taverne St Hubert est idéalement située.

Elle se trouve au cœur de ville à proximité des commerces, de la médiathèque et de l’office de tourisme.

Il y a de nombreuses places de parking à proximité.

L’histoire du lieu et l’emplacement de la taverne « Saint Hubert » en font une institution sur le Montbrisonnais.

Descriptif de l’activité :

Bar/restaurant qui propose une cuisine maison traditionnelle avec un accent sur la restauration régionale goûteuse composée principalement de produits locaux.

Clientèle d’habitués et de passage : habitants, touristes, accueil de groupes…

Descriptif des locaux et du matériel :

2 belles salles de 200 m² pouvant accueillir 120 couverts

Une terrasse de 27 m² de 34 couverts

Un espace bar de 44 m²

Un bureau de 10 m²

Une cave de 100 m²

Les locaux sont en très bon état. L’agencement est original avec plusieurs espaces distincts et cosy.

Prix de la location :

1.500 € de location par mois + les charges

Prix de vente du fonds de commerce :

260 000 € : fonds de commerce + matériel + licence IV

Potentiel de développement car le restaurant est uniquement ouvert le midi en semaine et 2 soirées le week-end. Il ferme 5 semaines par an.

Aides à la reprise :

Fonds d’aides au développement des petites entreprises de l’artisanat et du commerce avec point de vente (sous conditions) de Loire Forez agglomération

Prêt d’honneur et garantie sur emprunt bancaire (sous conditions)