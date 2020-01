Hôtel Restaurant dans un village médiéval

Un hôtel restaurant est à reprendre au carrefour A75 / RN88, dans un secteur avec beaucoup d’atouts touristiques : Viaduc de Millau, Gorges du Tarn, etc.

A environ 1h de Montpellier, Toulouse à 2h30, à 25 minutes de Millau (capitale du sport de pleine nature !).

Dans un village médiéval, aux sources de l’Aveyron (Séverac le Château), cet hôtel restaurant bénéficie d’un très bel emplacement commercial à 100 m de la gare et à toute proximité des axes routiers.

Le territoire est dynamique et bénéficie d’une image de destination touristique de qualité mais surtout d’un endroit où il fait bon vivre pour une vie de famille en toute quiétude et en sécurité !

Plusieurs labels et équipements jalonnent la Communauté de Communes et confirment la qualité de l’offre : 2 Parcs Naturels Régionaux, territoire vélo, station verte, un des plus beaux villages de France, plusieurs stations pêche, équipement de trail permanent, base Vtt, etc.

Tous les services sont présents sur place pour vous et votre famille : santé, éducation, associations sportives, culturelles, commerces…

La Communauté de Communes a engagé une démarche d’accueil des nouveaux arrivants et des entreprises, n’hésitez pas à vous renseigner sur caussesaubrac.fr

A propos de l’exploitation qui vous sera confiée en location meublée professionnelle (avec Licence 4) après finalisation des travaux :

Dans un bâtiment entièrement rénové sur 3 étages avec

– Ascenseur (neuf)

– 17 chambres, 2 XXL, 10 standards, 5 standards +

– 1 salle de réception/séminaire avec cuisine indépendante

– 1 salle de sport sous les combles

– Cuisines pro neuves

– Places de parking, local vélos, possibilité local pêche…

Cet hôtel familial n’attend plus que vous !!

Un couple d’exploitants expérimentés au projet dont la faisabilité notamment financière aura été préalablement démontrée (accord bancaire avant toute visite).