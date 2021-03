HÃ´tel restaurant bar

Hôtel restaurant bar

Cet hôtel restaurant bar est situé dans le centre du village de St Agnan (120 habitants), à moins de 300 m du lac de St Agnan.

St Agnan est une commune au cœur du territoire des Grands Lacs du Morvan, destination touristique, à moins de 3h des régions parisienne et lyonnaise, avec ses 5 lacs, au sein du Parc naturel régional du Morvan en Bourgogne Franche-Comté. Itinéraires de randonnée (pédestre, équestre, VTT), Maison du parc (50 000 visiteurs), Saut de Gouloux (70000 visiteurs/ an), abbaye à St Léger Vauban…Gouloux avec un artisan « sabotier » réputé avec boutique de vente.

Cet hôtel restaurant bar est en parfait état, prêt à fonctionner.

Situation exceptionnelle, proche du lac.

8 chambres (19 couchages) – 70 couverts + 50 couverts (terrasse).

Terrasse, bar licence IV.

Logement de fonction 60 m² (2 chambres, 2 sdb), cuisine salon

Hôtel : 8 chambres en parfait état, avec salle de bain, salle petit déjeunes (20 places), accueil. Entrée indépendante par digicode. Parking, garage, cave.

Restaurant : salle principale (70 m²) de 70 couverts, capacité pour banquets. Cuisine et 2 offices (50 m²) équipés entièrement.

Bar : salle de 20 couverts. Licence IV.

Terrasse : capacité de 50 couverts.

Logement de fonction (66 m²) : 1 salon-séjour-cuisine (35 m²), 2 chambres (étage) avec sdb. Entièrement neuf. Entrée indépendante.

Cet hôtel restaurant bar est ouvert à l’année. Il a été repris en 2014. Période de fermeture : 1 mois en hiver.

Fonctionnement hiver/été : 1 dirigeant salarié + 1 cuisinier, 1 assistante de direction/service et 1 aide « chambres ». En été s’ajoute 1 plongeur et 2 serveuses. Aux Normes PMR et sécurité incendie, électricité

Toiture (ok), isolation (ok), chauffage central fioul (base 6000 à 7000 €/an). Chambres ont été refaites. Logement de fonction neuf. Cuisine totalement opérationnelle (piano, 1 chambre froide neuve, des frigos, lave-vaisselle neuf, lave verre, 2 fours, petit matériel…Espace légumerie, espace pâtisserie, vestiaire, local chaufferie, réserve, 1 bureau…1 cave plein pieds.

Aucun investissement ou travaux à prévoir. Prêt à l’emploi.

Cet hôtel restaurant bar bénéficie d’une très bonne réputation locale et de la clientèle touristique. Produits locaux utilisés et valorisés (viande charolaise de l’exploitation…). Pas de concurrence sur place et gamme de restauration qui s’insère et complète l’offre locale. Accueil de la clientèle : particuliers (90%), professionnels (10%). Pour le restaurant, 80% clientèle locale. Type clientèle : locale (70%) et touristes- visiteurs (30% : individuelle, randonneurs, motards, cyclistes, clubs de voitures anciennes…).

Affaire qui génère du CA, affaire saine, C.A en constante progression. C.A moyen /an : 350 000 €

Vente murs et fonds de commerce : 599 000 €

Etablissement situé en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) offrant des exonérations (impôt sur les bénéfices pendant 5, CFE, charges patronales sur les salariés). Accompagnement dans l’installation possible par la communauté de communes.