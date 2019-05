Hôtel 2 étoiles avec possibilité d’évolution rapide en 3 étoiles – Restaurant

A vendre, fonds de commerce d’un hôtel 2* Restaurant à proximité immédiate de l’A75, dans un secteur avec beaucoup d’atouts touristiques : Viaduc de Millau, Gorges du Tarn, etc.

Situé à environ 1h de Montpellier, Toulouse à 2h30.

Situé dans un village médiéval, aux sources de l’Aveyron (Séverac le Chateau), le bâtiment bénéficie d’un très bel emplacement en centre-ville, à proximité des remparts de la cité.

Le territoire est dynamique et bénéficie d’une image de destination touristique de qualité mais aussi d’un endroit où il fait bon vivre pour une vie de famille en toute quiétude et en sécurité !

La commune est très fréquentée, notamment en été, grâce à une activité commerciale diverse et complète ainsi que nombreux événements et activités touristiques en et hors saisons : Spectacle « sons et lumière », animations de la cité médiévale, vides grenier, marchés nocturnes, manifestations sportives etc….

Le village possède également un atout : la présence d’un point de baignade gratuit à 3min et des Gorges du Tarn (20min), réputées pour leur attrait touristique et sportif (canoë, saut à l’élastique, vtt, etc).

Tous les services sont présents sur place pour vous et votre famille (éducation, associations sportives, culturelles, commerces…).

La partie professionnelle :

Un très bel hôtel de 32 chambres classé 2* avec ascenseur, aux normes actuelles y compris PMR, prêt à travailler avec possibilité d’évoluer sur du 3*.

Une clientèle existante et à travailler : Groupes, vrp, familles en été.

4 salles de restaurants soit environ 250 couverts assis, une grande salle de bar, une salle de séminaire, une piscine (travaux à y prévoir) avec terrasse. Le potentiel est énorme !

Les cuisines sont équipées, situées en sous-sol avec un « monte plat ».

Etablissement sans travaux à prévoir hormis la piscine.

Pas de gérance souhaitée.

La vente comprend le fonds de commerce, les murs seront à louer.

Premier contact par mail.