Gîtes

Dans une commune proche de Jonzac en Charente-Maritime, un ensemble immobilier est à vendre.

Cet ensemble immobilier, sur 4.500 m² avec piscine, comprend une maison d’habitat de 170 m² et 3 gîtes de 4, 5 et 9 personnes, labellisés « Accueil Paysan ».

Il y a également une salle de réunion de 20 places et un espace enfants.

Proche de la nature, forage profond, 20 m² de photovoltaïque, chauffe-eau solaire, potager.

Possibilité d’achat d’une parcelle bornée non attenante.

Beau potentiel sur la location de gîtes.

Prix 420.000 €.

Référence : 172H3953