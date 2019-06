Domaine de gîtes et roulottes avec piscine et salle de réception

Ce domaine de 2 gîtes, 3 roulottes et une suite familiale avec piscine et salle de réception saura charmer les amoureux de la nature et du calme ainsi que ceux qui recherchent une activité enrichissante faite de rencontres loin du stress de la ville.

Le jardin arboré de 4.300 m² y est également pour beaucoup.

La partie habitation privée de 130 m² sur 2 niveaux est composée de 2 chambres, un grand salon – salle à manger, une cuisine refaite à neuf, une salle de bains et un WC à chaque étage (2).

Possibilité de 1 ou 2 chambres supplémentaires et grenier aménageable – jardin privé avec poulailler et potager.

Situation idéale entre Bordeaux, Angoulême, Saintes et Royan.

CA en pleine croissance.

Vente pour regroupement familial.