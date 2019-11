A reprendre, dans une ville dynamique de Lozère, une activité de coutellerie, pêche et randonnée, existant depuis plus de vingt ans.

En effet, l’entreprise bénéficie d’une bonne notoriété, d’une clientèle fidèle et d’une bonne localisation commerciale.

Le local a une superficie de 85 m² environ. Il est en très bon état.

Le matériel est complet.

Il n’y a pas de salarié à reprendre.

C’est donc une affaire idéale pour une personne commerçante aimant les activités liées à la nature.

Possibilité de développer la vente d’autres gammes de produits (chasse…).

Vente du fonds de commerce : 45 000 € + stock

Location des murs via bail 3-6-9 : 467,32 €TTC/mois.

Référence annonce : M0222

Contact

RELANCE Margeride Est

Marie-Laure MUGNIER / Aude CHARMASSON

2 chemin des lombards

48300 LANGOGNE

Tél. 04 66 69 26 13

langogne@relancecevennes.fr

www.relancecevennes.fr

