Boulangerie pâtisserie salon de thé

Cause santé, à reprendre belle boulangerie pâtisserie salon de thé, au coeur de la commune de Noyant d’Allier, village atypique à 20 km de Moulins (Préfecture – ville d’art et d’histoire), à proximité d’autres commerces, sur la place disposant d’un vaste parking.

Surface totale d’environ 140 m² : magasin 33 m² + WC PMR, bureau/pièce à vivre 20 m² laboratoire 60 m², vestiaire 6.20 m², réserve 12 m².

Commerce accessible PMR.

Murs appartenant à la Mairie.

Locaux très récents (2017).

Terrain 200 m² environ, entretenu par la mairie.

Jardin et cave. Radiateurs électriques et climatisation réversible pour le magasin.

Matériels : pétrin spirale (37 kg de farine), fontaine à eau, repose pâton, façonneuse, diviseuse, armoire double porte négative, 2 chambres de pousse Bongard, surgélateur Odic, four Bongard 3 bouches double, laminoir à bandes, tour réfrigérée 4 portes dessus, marbre, four ventilé, armoire positive, batteur, kitchenaid.

La boulangerie est exploitée depuis 2010.

Ouvert lundi et dimanche 7h00-13h00, mercredi au samedi 7h00-13h00 et de 15h30-19h00.

Congés annuels : 1,5 semaines mi/fin janvier + 1,5 semaines mi/fin juin + 2 semaines mi-septembre.

Effectifs : Chef d’entreprise + 1 salarié temps partiel + 1 apprenti.

Clientèle locale et touristique.

Bail commercial.

Montant du loyer : 840€ TTC/mois.

Prix de vente du fonds de commerce : 75 000 €.