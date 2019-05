Boulangerie Bar Tabac FDJ

À reprendre, fonds de boulangerie bar tabac FDJ, pour raisons familiales, en centre-bourg de Garnat-sur-Engièvre (commune rurale du département de l’Allier, aux portes du département de la Saône et Loire.

En effet, Garnat est à 9 km de Bourbon-Lancy (71) et 27 km de Moulins (03), préfecture de l’Allier, ville d’Art et d’Histoire), place de l’église, sur voie passagère.

Possibilité de développement en pâtisserie, snacking, tournée, soirée à thème.

Commerce ouvert du mardi au samedi 7h30/13h et 16h30/19h, dimanche 7h30/13h.

Entreprise individuelle employant 1 vendeuse à temps partiel.

Clientèle locale fidélisée.

Au RDC : Magasin boulangerie, boutique bar tabac, fournil, cuisine, WC et vestiaire avec douche.

Grande vitrine avec enseigne lumineuse.

Chauffage au fioul. Refroidisseur d’eau neuf, chambre de fermentation et banque réfrigérée révisées, caisses enregistreurs aux normes.

Liste du matériel et bilans disponibles auprès du cédant.

Appartement à l’étage : salon, 4 chambres, salle d’eau, WC. Cour, jardin. Chauffage électrique.

Prix de vente du fonds de commerce : 55 000 € à débattre.

Murs appartenant à un propriétaire privé.

Bail commercial.

Montant du loyer : 503 € TTC/mois (logement inclus).

Possibilité d’accompagnement des repreneurs au démarrage.