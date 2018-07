Bar Restaurant – Marché et Plats à emporter

À Contigny, une commune de 601 habitants, à proximité immédiate de Saint-Pourçain-sur-Sioule (5 090 habitants), Contigny est distante d’environ 30 km de Moulins (Ville d’Art et d’Histoire, préfecture de 19 697 habitants), et de Vichy (Ville thermale de 25 068 habitants), il y a un bar restaurant à vendre pour cause de retraite.

Ce bar restaurant à l’ambiance chaleureuse est très bien situé à Contigny, en zone rurale, au bord de la N9.

Il y a un grand parking voitures et poids lourds. Enseigne lumineuse côté route.

L’établissement fait également des plats à emporter qu’il propose notamment sur les marchés les samedis matins à St-Pourçain-sur-Sioule.

Hall d’entrée (12 m²), Bar (35 m²), Petite salle (32 m²), Grande salle (40 m²), Cuisine (35 m²), Bloc sanitaire (12 m²), Petite terrasse de bar (20 m²), Grande terrasse (45 m²), Vestiaire – Lingerie (20 m²), Cave (45 m²), WC. Accessible aux PMR.

Chauffage au fuel. Électricité et assainissement refaits à neuf il y a 5 ans.

Matériel complet (50 % à moins de 2 ans).

Ouvert du lundi au dimanche de 8h à 15h30, le vendredi et samedi soir à partir de 17h30. 5 semaines de congés annuel pris (2 début mars et 3 fin août).

Clientèle locale, des environs et de passage.

Effectif de 3 comprenant le cédant, son conjoint et leur employé en cuisine (à conserver ou non selon le projet du repreneur).

CA 2017 : 177 486 €. Bilans complets disponibles auprès du cédant.

Logement à rafraîchir annexé à l’activité : appartement T4 de 62 m². 3 chambres (6-12-20 m²), salon (20 m²), bureau, salle de bain, WC).

Prix de vente des murs (commerce et habitation) : 130 000 € OU possibilité d’une location/vente selon les garanties misent à disposition.

Prix de vente du fonds de commerce (équipement et matériel inclus, ainsi que la clientèle des marchés) : 50 000 €.

Montant du stock à évaluer au moment de la vente (non inclus dans le prix de vente du fonds).

Possibilité d’accompagner le repreneur dans ses débuts.