Bar, restaurant, jeux et presse à reprendre près de Roanne

Dans une commune de 1 100 habitants, située à 14 km de Roanne, il y a un bar, restaurant, jeux, presse et point vert Crédit Agricole à reprendre.

Ce bar restaurant est situé dans une commune dynamique

On y trouve de nombreux autres commerces et services de proximité (boulangerie, salon de coiffure, maison de retraite, médecin…) et une vie associative active.

Locaux professionnels : Salle bar (20 places), salle restaurant (35 couverts) terrasse (12 places), cuisine équipée, salle étage, sanitaires, grande cave et garage.

Logement : 2 chambres, salon, salle de bain, WC.

Fonds de commerce : 8 000 €

Possibilité d’achat des murs