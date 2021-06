Bar restaurant gîte

A Montagny, une commune rurale de 1.050 habitants, située à 15 km de Roanne et à 8 km de Thizy les Bourgs, il y a un bar restaurant gîte à reprendre.

Dans le village de Montagny, on retrouve différents autres commerces et services de proximité (supérette, boulangerie, traiteur, garage, professionnels de santé, école…). Il y a une vie associative très active.

Un Bar (avec licence IV) – Restaurant – Gîte est à reprendre !

Locaux : salle de bar – restaurant (20 à 25 places), salle annexe (10 places), belle terrasse extérieure (15 places), salle à l’étage (40 m²)

Cuisine équipée.

Gîte à l’étage (totalement réservé et équipé à neuf)

Equipements :

– Cuisine : hotte, armoire positive et armoire négative, étuve four, plancha gaz de ville, friteuse, table de cuisson 2 feux vifs, trancheuse électrique, machine à glaçons.

– Bar : machine à café, tireuse à bières, 2 becs, réfrigérateur sous comptoir, lave verres. Aucun contrat de location ou d’achat à reprendre lié à ces machines.

– Gîte : literie neuve haute de gamme : 1 chambre 1 lit 2 personnes, 1 chambre 1 lit 2 personnes et 1 lit superposé, 1 pièce télé avec banquette-lit

Fonds de commerce : 59 000 €

Loyer : 412 € / mois, bail avec la mairie propriétaire des murs