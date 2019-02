Inserm: qu’est ce que c’est ?

L’Inserm: l’institut National de la santé et de la recherche médicale

Créée en 1964 par le ministre de la santé, elle est un acteur majeur de la recherche médicale depuis 50 en France. Elle recrute en permanence car elle évolue constamment et innove toujours plus pour la santé de tous.

Qu’est-ce que l’Inserm ?

C’est l’Institut national de la santé et de la recherche médicale. Son objectif ? Etudier la santé humaine et améliorer la santé de tous en cherchant des solutions et en innovant continuellement.

L’Inserm en quelques chiffres c’est : 15 000 chercheurs, ingénieurs, techniciens, et personnes administratives, 350 structures de recherche, 1550 brevets déposés et 12 000 publications par an. C’est aussi le 1er organisme de recherche biomédicale en Europe et 2ème au monde.

Ses grandes découvertes

De la découverte des molécules de l’hépatite B en passant par la découverte du virus du sida et de la première fécondation in vitro, l’INSERM est un grand acteur de découvertes.

Comment y rentrer ?

C’est un établissement public et tous les métiers sont disponibles en passant des concours. Ces concours sont relayés sur le site.

Il y a énormément de métiers différents à l’Inserm. Par exemple il y a les métiers de la recherche basée sur l’étude des maladies fréquentes ou plus rares. Il y a aussi les métiers d’appui et d’accompagnement de la recherche. Ces métiers regroupent les fonctions de nature scientifique ou administrative. Tous ces métiers peuvent être exercés par des chercheurs, ingénieurs, techniciens. Les cursus pour rentrer à l’Inserm sont tous aussi variés. Un doctorat, un master en médecine, des diplômes d’ingénieur…Tous les diplômes scientifiques comptent.