Le Cergy Street Festival de retour pour une nouvelle édition

Les 18 et 19 mai se tiendra l’édition 2018 du Cergy Street Festival, organisé par l’association étudiante ESSEC&BAB. Des battles, des ateliers en tout genre ou encore des concerts sont au programme de ces deux journées de festival dont l’accès est gratuit.

Deux jours, trois temps forts !

Après le concours Tremplin, l’association ESSEC&BAB met la barre encore plus haut avec ce festival de street-art et de Hip-Hop. Dès 19h30, vendredi 18 mai, les portes de la salle 33 Tour vous seront ouvertes pour assister au concert Tremplin. Centré sur le rap, il verra s’affronter les quatre artistes sélectionnés lors du précédent concours. Et seul un d’entre eux sortira vainqueur de ce concert révélateur des talents locaux.

Le lendemain, samedi 19 mai, la journée est chargée. Dès 13h, au Complexe sports urbains de l’Axe Majeur, à Cergy Saint-Christophe, des ateliers participatifs rythmeront l’après-midi. Gratuits et ouverts à tous, vous pourrez assister à un atelier d’initiation au graff avec Art Orsons ou encore à des battles de danse organisées par Noonanji et GatorPoppin Ali. D’ailleurs, des performances de street art et même une jam sont également au programme.

Pour clôturer ces deux journées festives, une cérémonie se tiendra à 18h avec comme point d’orgue, un DJ set de DJ TBA. De quoi finir ce festival en beauté.

Un festival à visée caritative

En effet, en proposant des concerts, des performances et des ateliers, gratuits et accessible à tous, le Cergy Street Festival se veut rassembleur. Le temps d’un week-end, étudiants, professionnels et familles, de Cergy et d’Île de France, se retrouveront au même endroit. Pour se donner les moyens de leurs ambitions, l’association ESSEC&BAB a lancé un crowfunding sur la plateforme Ulule depuis laquelle vous pouvez les soutenir. Tous les dons récoltés, au cours de ces deux journées, sont à destination de l’antenne du Secours Populaire de Cergy. En plus d’être rassembleur et de faire vivre la culture urbaine de la ville, ce festival cherche aussi à faire avancer ses projets caritatifs.

En conclusion, le Cergy Street Festival se tiendra le 18 mai, à la salle 33 Tour de Cergy. Et le 19 mai, au Complexe sports urbains de l’Axe Majeur à Cergy Saint-Christophe.