Quel avenir pour le CPF ? Le point avec Claire Pascal DG de Comundi

Claire Pascal, directrice générale de Comundi et administratrice de la fédération des Acteurs de la Compétences est l’invitée du journal de la formation. Elle nous apporte son regard sur l’annonce gouvernementale sur la mise en place d’un « reste à charge » sur le Compte Personnel de Formation.

Un reste à charge sur le CPF, un danger pour le CPF?

10 Milliards d’euros de coupes budgétaires en 2024 ! Dans le cadre du plan l’économie du gouvernement pour cette année, tous les secteurs de l’économie sont touchés. Côté Formation, le ministre délégué chargé des comptes publics, Thomas Cazenave, a annoncé « la mise en œuvre dès cette année » d’une participation financière des salariés à leur compte personnel de formation (CPF). Cette mesure qui permettrai de réaliser 200 Millions d’économie, obligera les salariés à abonder, de leur poche, une partie du coût de leur formation.

Que peut-on attendre de la mise en place de ce reste à charge ?

Le CPF est-il menacé ?

Ce reste à charge va-t-il entraîner la baisse des demandes de CPF ?

Quelles conséquences pour le secteur de la formation professionnelle?

Claire Pascal nous donne son analyse et nous propose des pistes de solution pour que la formation professionnelle ne subisse pas un coup d’arrêt.

A propos de Comundi

