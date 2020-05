Les Hauts-de-Seine et le maintient des services pendant la crise sanitaire

La crise sanitaire du Covid-19 a obligé les collectivités locales à s’adapter. Dans le département des Hauts-de-Seine, une série d’action a été mise en place pour aider les habitants dace à l’épidémie et ce long confinement. Dans ce numéro spécial de « Ça vous concerne » découvrez comment le département a déployé un plan de continuité pour maintenir ses actions sociales.

Le Département déploie un Plan de continuité d’activité pour maintenir ses actions sociales

Depuis le début de l’épidémie et le confinement des habitants en France, le Département des Hauts-de-Seine a mis en œuvre un plan de continuité d’activité. Cela permet de mener à bien ses missions de solidarité en direction des publics fragiles : femmes enceintes ou jeunes mamans, aide sociale à l’enfance, accompagnement des personnes âgées et handicapées. Dix Services de Solidarité Territoriale sont ouverts dans le département de 8h30 à 15h30 tous les jours. Vous pouvez trouver toutes les informations ici.

Mais ce plan de continuité d’activité n’est pas l’unique service que propose le Département. Une campagne de dépistage du Covid-19 a également été mis en place dans l’es EHPAD.

Une campagne de dépistage du Covid-19 dans les EHPAD

Le Département des Hauts-de-Seine lance une campagne de dépistage du Covid-19 dans les établissements médico-sociaux. Cette campagne vise à dépister 10 000 résidents et 6 800 personnels des Ehpad, 200 personnels et 2 500 résidents des Résidences autonomies, 5 500 salariés des Services d’aide et d’accompagnement à domicile.