Journal de la Formation – Spécial UHFP avec ICDL

Dans cette édition spéciale du Journal de la Formation enregistrée lors de l’Université d’Hiver de la Formation Professionnelle 2025, Jérôme Joinet reçoit Christopher Sullivan, directeur général d’ICDL France et président des Acteurs de la compétence. Déjà présent à nos côtés il y a deux ans, Christopher Sullivan, au nom d’ICDL, est revenu sur les enjeux d’inclusion et de compétences numériques. Il a également délivré sa vision de la situation de la formation professionnelle dans le contexte actuel en tant que président de la fédération des entreprises et associations de formation et du développement des compétences..

Lutter contre la fracture numérique : un enjeu majeur de la formation

Avec 14 millions d’éloignés du numérique en France, la fracture numérique a des implications directes sur l’emploi et des impact économique et social fort. Pour ICDL France, la formation aux outils numériques des travailleurs et des personnes en recherche d’emploi est un chantier crucial. Les demandes sont nombreuses, en lien avec la diversité des outils bureautiques. Avec le programme d’apprentissage Digital citizen, ICDL France vise les grands débutants et la diversité des publics. La clé du succès du programme réside dans un accompagnement personnalisé et de proximité.

Formation professionnelle: un contexte fragile ?

Le contexte actuel étant marqué par des évolutions rapides dans le secteur de la formation, la Fédération des Acteurs de la compétence insiste sur la nécessité de stabilité pour les acteurs. Elle met aussi en avant l’enjeu d’une simplification des dispositifs de même que l’impératif de sécuriser les principaux piliers de la formation professionnelles.

À propos d’ICDL

Œuvrant pour la reconnaissance des compétences numériques, ICDL propose des modules de formations et délivre des certifications de compétences autour de 16 domaines de compétences et 35 logiciels. ICDL France enregistre 300 000 candidats et plus de 1 million 900 000 tests réalisés.

À propos des Acteurs de la Compétence

Fédération regroupant 1600 structures adhérentes, à la fois entreprises et associations, elle couvre tous les champs de la formation professionnelle. L'amélioration de l'accès à la formation professionnelle, l'accompagnement des transformations de la filière et la défense du secteur sont au cœur de ses missions.

À propos de l’UHFP

L'Université d'Hiver de la Formation Professionnelle (UHFP), organisée par Centre Inffo, est un événement majeur. Il réunit chaque année les acteurs de la formation pour anticiper les transformations du marché du travail.

À propos de Centre Inffo

Centre Inffo est un organisme de référence en formation et orientation professionnelle. Il accompagne les acteurs du secteur en fournissant analyses, conseils et ressources sur l'évolution des compétences et des métiers.