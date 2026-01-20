Dites-moi tout – Recrutement des seniors & transmission

Et si l’on parlait enfin de la richesse que représentent les salariés expérimentés ?

Dans ce nouvel épisode de l’émission Dites-moi tout, le débat s’ouvre autour d’un enjeu majeur du monde du travail : le recrutement des seniors et la transmission des savoirs en entreprise.

Unique en son genre, Dites-moi tout donne la parole à celles et ceux que l’on entend trop peu : des professionnels de plus de 50 ans, des chefs d’entreprise engagés et des acteurs de l’emploi réunis pour partager leurs parcours, leurs expériences et leurs convictions. Cette émission met en lumière une réalité encore trop souvent invisibilisée : les compétences, l’engagement et la valeur humaine des salariés expérimentés.

Dans cette édition Arnaud ARDOIN reçoit:

–Stéphane Foussard

–Arnaud Lamauve, Conseiller Emploi Entreprise France Travail

–Aline Gorososki, Dirigeante de la Menuiserie Pawula et co-présidente du Réseau Entreprendre Loire Vallée

Recrutement des séniors : la belle histoire

Au cœur de cet épisode, le témoignage fort et inspirant de Stéphane Foussard, informaticien et responsable réseau. Après quinze mois de recherche d’emploi, il annonce en direct avoir retrouvé un poste. Son parcours illustre parfaitement l’importance de l’accompagnement, de la formation et de la confiance en soi dans un processus de recrutement parfois éprouvant pour les seniors. Plus qu’un retour à l’emploi, c’est une véritable renaissance professionnelle qui s’exprime à l’écran.

L’emploi des séniors : un regard terrain de chefs d’entreprise

Autour de la table, Aline Gorsoski, coprésidente du Réseau Entreprendre et dirigeante d’une entreprise d’agencement sur mesure, partage sans détour son regard de cheffe d’entreprise. Elle évoque les craintes encore présentes face à l’embauche de profils seniors, mais aussi les nombreux bénéfices observés sur le terrain : fiabilité, faible absentéisme, sens du relationnel et transmission des savoir-faire. Dans des métiers où l’expérience est essentielle, la complémentarité entre générations apparaît comme une évidence.

Recrutement: l’importance de l’accompagnement

Arnaud Lamauve, conseiller entreprise, travail en lien direct avec les entreprises, apporte quant à lui une vision institutionnelle et humaine du sujet. Il souligne la nécessité de dépasser les préjugés liés à l’âge et d’encourager une approche plus inclusive du recrutement. À travers l’accompagnement, l’immersion professionnelle et la formation avant l’embauche, de nouvelles dynamiques se créent, au bénéfice des entreprises comme des candidats.

Séniors: une expérience à valoriser

Cet épisode interroge également la notion de transmission : comment valoriser l’expérience, organiser le partage des compétences et repenser les fins de carrière ? Faut-il institutionnaliser la transmission en entreprise ? Comment faire évoluer les mentalités sans contraindre par des quotas ? Autant de questions abordées avec sincérité et pragmatisme.

Dites-moi tout propose ainsi une réflexion profonde et actuelle sur l’emploi des seniors, la mixité générationnelle et l’avenir du travail. Une émission engagée, humaine et porteuse d’espoir, qui rappelle que l’expérience est un levier de performance et non un frein à l’embauche.

