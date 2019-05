Concours Kangae pour les jeunes de 15 à 25 ans

Kangae et l’Onisep organisent un concours intitulé « Nous avons entrepris un projet cette année, notre classe témoigne ! ». Ce concours est un moyen de mettre en avant les classes et groupes d’élèves qui se sont investis dans un projet au cours de l’année 2018-2019. Vous avez jusqu’au 21 juin pour déposer votre candidature sur kangae.fr. A partir d’un support librement choisi : diaporama, blogs, site web, vidéos, application mobile, affiche, ect… les participants devront présenter le résumé du projet. Ce projet devra avoir été mené par leur classe ou par un groupe d’élèves. Il faut préciser la thématique du projet, les objectifs, les moyens, le nombre d’élèves, les résultats. Les participants devront aussi expliquer les connaissances et les compétences acquises grâce aux différentes étapes menées au cours de leur projet. Tous les détails de ce concours sont sur kangae.fr

Bonne chance à tous

« T’inquiète… je gère », une émission pour entreprendre

Kangae et Demain TV vous réalisent une émission « T’inquiète…je gère » pour donner aux jeunes de 15 à 25 ans le goût de se lancer. Qu’ils aient monté des projets, créé une association ou lancé leur start-up, de jeunes entrepreneurs présentent leur parcours et partagent leurs expériences et leurs conseils.

Une émission jeune et conviviale en partenariat avec www.kangae.fr