« T’inquiète… je gère » avec Lucile Chabre, fondatrice des coussins Pilo

Lucile Chabre fondatrice des coussins Pilo.

Les coussins Pilo sont des coussins connectés pour gérer et atténuer son stress grâce à des vibrations. Ces coussins offrent un moment de relaxation, un mixte entre la méditation et la cohérence cardiaque. Pour lancer son activité, Lucile a bénéficié du statut d’étudiant entrepreneur et de l’accompagnement lié à ce statut. Et pour financer la fabrication des coussins, Lucile a lancé des pré-commandes auprès de son réseau. La vente grand public se fera à l’été 2019.

L’entraide des entrepreneurs.

Ce que Lucile apprécie particulièrement dans l’entrepreneuriat, c’est l’entraide qui existe entre les gens. Et même quand on est seul face à son problème, on n’est pas vraiment seul. Lucile s’appuie sur le soutien de nombreux mentors.

Découvrez l’intégralité du témoignage de Luciles Chabre dans l’émission « T’inquiète…je gère » en partenariat avec Kangae.

Kangae un site pour jeunes entrepreneurs

Si vous avez entre 15 et 25 ans, si vous avez des envies, des idées, des projets, rendez-vous sur kangae.fr. Kangae c’est le site qui donne aux jeunes de 15 à 25 ans le goût de se lancer.