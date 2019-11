Mondelez International : le spécialiste de la confiserie recrute !

Leader mondial du marché de la confiserie

Mondelez International, cela ne vous dit peut-être rien et pourtant nous sommes une grande majorité à en avoir chez nous. Oréo, Belvita, Toblerone ou encore les chewing-gum Hollywood, ce sont eux ! Ce géant de la confiserie, présent dans le monde entier est aujourd’hui n°1 mondial du marché des biscuits et bonbons et n°2 du chocolat et des chewing-gum. En effet, présent dans 160 pays et fort chiffre d’affaire de 26 milliards de dollars en 2018, Mondelez International recherche ses futurs collaborateurs pour agrandir une famille comptant déjà plus de 80 000 salariés.

A la recherche de ses futurs collaborateurs

Aujourd’hui, en France, Mondelez International impose sa présence. En effet, on compte pas moins de 3 000 employés répartis sur tout le territoire, au sein de 9 usines, 1 siège à Clamart (92) et un centre de recherche et développement à Saclay. Aussi, pour pérenniser cette activité, 140 postes en CDI et CDD sont à pourvoir dans la filiale. Marie Courtois, responsable recrutement chez Mondelez International France nous présente cette campagne de recrutement, sur Demain !