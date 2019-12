L’immobilier : de nombreux postes à pourvoir avec Liberkeys

Liberkeys : loin des agences immobilières classiques

Une agence immobilière pas comme les autres ? Lancée en 2018, Liberkeys oeuvre dans la vente immobilière digitalisée ! Pas d’agence physique mais une simple plateforme pour vendre son bien ou trouver celui de ses rêves. Mais si Liberkeys se distingue par son aspect digital, l’originalité ressort également du prix de commission : loin des 5% habituels des agences classiques, un prix fixe, celui de 4 990€. Et derrière ces innovations s’accordent avec la croissance que connait Liberkeys aujourd’hui. Thomas Venturini, co-fondateur et CEO de Liberkeys nous en parle dans le Journal de l’Emploi.

Une croissance qui engendre des recrutements

L’immobilier en France va très bien et Liberkeys est le premier à pouvoir en témoigner. En effet, avec plus de deux ventes par jour, une croissance mensuelle de 50% et une levée de fond en septembre dernier de 4 millions d’euros, Liberkeys a besoin de nouveaux collaborateurs. Aujourd’hui basé à Paris, Lyon et Nice, l’entreprise compte s’étendre dans 10 nouvelles villes les 12 mois prochains. Des postes proposés en CDI ou indépendants, en interne et sur le terrain, à retrouver sur welcometothejungle.com et dans le Journal de l’Emploi consacré à Liberkeys.