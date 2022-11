ICI ON RECRUTE: Welcome at Work

Nicolas BEUVADEN, Président Fondateur de Welcome at Work est l’invité de Jérôme Libeskind dans cette édition de Ici On Recrute.

Welcome at Work fournit une offre de conseils et services pour transformer les espaces de travail et la (qualité de) vie de bureau. Acteur leader de la PropTech, Welcome at Work incarne le futur du bureau, et accompagne la (r)évolution du lieu et du monde du travail.