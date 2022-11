Ici On Recrute: avec ROAM des postes dans l’assurance

Jérôme Libeskind reçoit dans cette édition de » Ici On Recrute » : David Bigot, délégué général de ROAM.

ROAM est une Association inter code créée en 1855, une association qui regroupe des petites structures d’assurances sur toute la France. Elle se différencie par ses valeurs profondément ancrées dans le mutualisme et les territoires. Roam représente plus de 8% du marché en CA et 11% en nombre de salariés (15 000 personnes) avec plus de 74 entreprises d’assurances, de taille modeste et moyenne. Au travers des groupes de travail et des ateliers dédiés, les membres partagent leurs expériences, les directions opérationnelles peuvent ainsi bénéficier des retours d’expériences représentatifs. Les multiples sujets règlementaires, les évolutions digitales, les transformations dans les processus nécessitent une adaptabilité permanente, et Roam accompagne ses membres en mutualisant des solutions opérationnelles, au bénéfice de chacun. Les évolutions technologiques couplées à l’accélération des demandes des assurés constituent une exigence forte auprès des membres. Roam se charge d’effectuer la veille pour faciliter l’accès aux nouveaux services/dispositifs.

Aujourd’hui ROAM et certaines de ses structures adhérentes recrutent ! David Bigot vous présente toutes les opportunités que ce réseau de Sociétés d’Assurance Mutuelle.