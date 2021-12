Demain Entreprendre avec FITEC: formations aux métiers du digital

Michel Sebban Directeur Général FITEC est l’invité de Jérôme LIBESKIND dans l’émission Demain Entreprendre.

Fitec est un organisme de formation qui propose différentes options de formations dans le secteur du digital, des formation proposées notamment à distance:

-Montuteur.fr (Formations à distance : langues, bureautique, web, etc…)

-Schémaplic (Logiciel de simulation de schémas électriques)

-UAS (Accompagnement au changement)

-Evocime (ingénierie pédagogique sur mesure, créateurs de nouveaux métiers)

-Kalis ( Formations en cybersécurité)

FITEC propose ainsi plusieurs solutions en fonction de vos besoins et de vos objectifs professionnels et personnels: reconversion professionnelle et formations métier, formations transverses en cours individuels et à distance, accompagnement au changement.